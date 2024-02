PETIT NATURALISTE Langres, mercredi 28 février 2024.

PETIT NATURALISTE Langres Haute-Marne

Tout public

Les plus petits découvrent les oiseaux présentés à la Maison des Lumières et observent avec la médiatrice la forme de leur bec, la couleur de leurs plumes, etc. En atelier, ils créent une petite œuvre à rapporter chez eux, en s’inspirant de ce qu’ils ont vu.

Pour les 4 à 6 ans. 3 3 EUR.

Début : 2024-02-28

fin : 2024-02-28

Rue Chambrûlard

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

