CONCERT DE AARON WALCHLI Bourbonne-les-Bains, vendredi 12 avril 2024.

Tout public

C’est l’un des musiciens solistes les plus demandés de la région bâloise, en Suisse. Au-delà des frontières des genres, il inspire et touche des auditeurs de toutes les générations. Les spectateurs de ses concerts se rapprochent les uns des autres, partagent des frissons, des rires sincères et des larmes réprimées. Aaron Wälchli crée de manière unique une atmosphère magique qui vous enchantera également. Il joue du marimba et de la guitare et chante en même temps en anglais, en allemand et de plus en plus en français. Il y a de la musique classique, des chansons des années 60/70 et des morceaux qu’il a lui-même composés. Cette fois-ci, Aaron sera accompagné par le bassiste virtuose Jean Marie Leduc. AU CLOCHETON 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

RUE AMIRAL PIERRE

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est kontakt@aaronwaelchli.com

