Toulouse Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne, Toulouse Petit déjeuner littéraire Médiathèque Serveyrolles Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Petit déjeuner littéraire Médiathèque Serveyrolles, 16 octobre 2021, Toulouse. Petit déjeuner littéraire

Médiathèque Serveyrolles, le samedi 16 octobre à 10:30

Littérature et Maghreb avec l’association Coup de Soleil. Venez découvrir les 5 romans sélectionnés pour le prix des lecteurs « Coup de cœur de Coup de Soleil » 2022. Médiathèque Serveyrolles Littérature et Maghreb avec l’association Coup de Soleil. Venez découvrir les 5 romans sélectionnés pour le prix des lecteurs « Coup de cœur de Coup de Soleil » 2022. Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Serveyrolles Adresse Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque Serveyrolles Toulouse