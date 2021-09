Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Petit déjeuner Lecture Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Le tout lors d’un petit déjeuner.

Inscriptions au 06 52 61 52 42.

Tarifs : 10€ En partenariat avec Le Salon du Livre Pyrénéen

Amandine Monnin viendra lire des textes de Kenneth White essentiellement poétiques…

