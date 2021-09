Petit boulot pour Vieux Clown Antibéa Théâtre, 15 octobre 2021, Antibes.

Petit boulot pour Vieux Clown

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Antibéa Théâtre

Treize ans après, Nicollo, Filippo et Pepino sont de retour sur les planches d’Antibéa pour un nouveau tour de piste ! Trois Clowns usés, désabusés, au bout du rouleau… Autrefois partenaires de jeu, ils se retrouvent désormais en compétition pour une audition de la dernière chance. Chacun va tenter, avec humour et perfidie, de prouver aux deux autres qu’il est toujours au sommet de son art… Toujours vivant ! Tous les coups seront permis dans cette quête pathétique, drôle et féroce, qui les réunit pour un ultime numéro ! Matéi Visniec signe ici, une comédie tragi-clownesque pleine d’humanité où plane l’ombre tutélaire de Godot. « C’est une pièce qui m’a accompagné dans mon errance à travers l’Europe, de l’Est à l’Ouest, durant mon passage d’un monde à l’autre, de ma langue maternelle vers la langue française, dans ma recherche d’une nouvelle identité. J’ai commencé à l’écrire à Bucarest, en 1986, et je l’ai terminée à Paris en 1987. » Matéi Visniec Nicollo : « Le cirque d’aujourd’hui, c’est de la merde. C’est de l’amateurisme minable. C’est zéro. Quand tu vois ça, ça te mine. Vraiment les mecs d’aujourd’hui sont que des pauvres types. Je les ai tous vus : des amateurs, de la chair à saucisse pourrie. Ils me font vomir. Des nuls. Des exécrables. Aucune fantaisie. Aucune puissance de jeu. Des empotés. Des émanchés. Pouah ! Des tocards. Écoute. Filippo, écoute ce que je te dis. Si on crève, l’art est foutu. Ce sera la nuit éternelle. » _Petit boulot pour vieux clown est une véritable histoire d’amour. Une histoire qui commence avec un auteur et un texte fort, beau, drôle et poétique. Un vrai texte de théâtre, un texte qui interroge, mais qui sait aussi surprendre et divertir, faire rire et émouvoir. Une histoire qui se poursuit avec trois merveilleux comédiens, complices, généreux, et disons-le un peu déjantés !_ Enfin, une histoire d’amour qui a grandi avec le public au fil de nos nombreuses représentations dans la région Sud. Une histoire qui maintenant a déjà plus d’une décennie… Alors, c’est promis, juré, craché ! Après 2020, nous reviendrons de nouveau brûler les planches en 2030, 2040, et pourquoi pas 2050 ! Encore plus vieux, toujours plus décatis, pour votre plus grand plaisir. Stéphane Eichenholc

Tarifs : 16€ / Réduit : 14€ / Jeune : 10€ / http://www.theatre-antibea.fr/reservation/

Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes



2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:00:00;2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:00:00;2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T17:30:00