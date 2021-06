Orléans Place Saint Aignan Loiret, Orléans Pétanque Place Saint Aignan Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Pétanque Place Saint Aignan, 26 juin 2021-26 juin 2021, Orléans. Pétanque

Place Saint Aignan, le samedi 26 juin à 17:00

Comme chaque année, l’Union Pétanque Argonnaise vous propose de venir partager un moment de plaisir lors d’un tournoi de pétanque en triplettes dans le joli cadre de la place Saint Aignan. Inscriptions gratuites. 3 parties limitées dans le temps + une partie de classement. Ouvert à tous – boules prêtées

Sur inscription

Tournoi de pétanque en triplettes Place Saint Aignan Place Saint-Aignan, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T17:00:00 2021-06-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Saint Aignan Adresse Place Saint-Aignan, Orléans Ville Orléans lieuville Place Saint Aignan Orléans