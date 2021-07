Pétanque & papillons Maison de la Tour, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Valaurie.

D’origine bretonne Mathieu Iquel a grandi à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. Il vit et travaille aujourd’hui à Lyon. Mathieu Iquel apparait comme un peintre de la vie, la vie comme elle est. Dans les lieux les plus ordinaires ou les situations les plus triviales, son regard très particulier, son « focus » de peintre, isole instinctivement une scène, un détail. Il les capte avec son téléphone portable puis, revenu à l’atelier, il construit l’histoire sur la toile avec ses pinceaux. Où vont ces personnages qui marchent au flanc des collines, dans quelle mer nagent-ils, que se disent-ils accoudés à ce comptoir, attablés sous ces arbres ? A nous de le rêver… Portant en lui la lumière et les paysages de deux régions si chères aux peintres, la Bretagne et la Provence, Mathieu Iquel use en prodigue des couleurs franches aussi bien que des nuances douces. Il excelle à peindre les transparences liquides, le mystère des ciels nocturnes, à fixer les attitudes des personnages, les ambiances. Une peinture d’émotion et de plaisir, une peinture heureuse, servie par une technique virtuose. Du vendredi au dimanche de 15h à 19h / lundi et jeudi après-midi sur rendez-vous VERNISSAGE : Vendredi 9 juillet à 18h30

Entrée libre

Maison de la Tour 1 rue des écoles 26230 Valaurie Valaurie Drôme



