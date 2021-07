Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Pétanque en doublettes Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Pétanque en doublettes Capbreton, 12 août 2021-12 août 2021, Capbreton. Pétanque en doublettes 2021-08-12 – 2021-08-12

Capbreton Landes Amateur de pétanque, venez jouer en doublette ! Inscriptions sur place. Amateur de pétanque, venez jouer en doublette ! Inscriptions sur place. +33 5 58 73 18 23 Amateur de pétanque, venez jouer en doublette ! Inscriptions sur place. pétanque dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Capbreton Adresse Ville Capbreton lieuville 43.65381#-1.44507