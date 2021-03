Carbon-Blanc Facebook Ville de Carbon-Blanc Carbon-Blanc, Gironde Perspectives et évolutions au Nord de la commune. Facebook Ville de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Facebook Ville de Carbon-Blanc, le jeudi 11 mars à 19:00

Venez échanger avec le Maire et des élus de Carbon-Blanc autour des perspectives et des évolutions au Nord de la ville.

Si vous souhaitez poser des questions en avance, n’hésitez pas à nous écrire en message privé sur notre page Facebook ou sur [communication@carbon-blanc.fr](mailto:communication@carbon-blanc.fr)

https://www.facebook.com/events/732589300955411/

2021-03-11T19:00:00 2021-03-11T20:00:00

