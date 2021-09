Persées par la Cie MPDA – Alexandra Lacroix L’orange bleue, 24 septembre 2021, Eaubonne.

Persées par la Cie MPDA – Alexandra Lacroix

L’orange bleue, le vendredi 24 septembre à 18:00

Persées met en regard les _Mélodies persanes_ de Camille Saint-Saëns, dont on célèbre le centenaire de la disparition en 2021, avec les récits de migrants venus d’Iran et d’Afghanistan. La poésie des _Nuits Persanes_ d’Armand Renaud et la musique de Camille Saint-Saëns stimulent nos sens et notre imaginaire par l’évocation des paysages, des odeurs, des atmosphères fantasmées de la Perse du XIXe siècle tandis que les récits d’aujourd’hui nous ramènent à la réalité crue d’exilés venus de cette même région. _”J’ai composé une structure dramaturgique à partir d’une sélection de témoignages de migrants qui résonnent avec les mélodies de Saint-Saëns et questionnent le regard occidental posé sur l’Orient à la fin du XIXème et aujourd’hui encore. J’organise une confrontation à huis clos entre une comédienne exilée qui incarne une multitude de paroles de réfugiés arrivés à Paris et le chanteur lyrique qui donne voix aux mélodies. Alors qu’ils délivrent leurs visions contrastées, la guitare électrique qui les accompagne oscille entre exotisme et brutalité, devenant le trait d’union de cette rencontre. Un face à face où la beauté côtoie la difficulté et nous reconnecte avec ces trajectoires.”_ Alexandra Lacroix Conception, mise en scène : Alexandra Lacroix Adaptation guitare électrique : Christelle Séry Collaboration artistique : Andreas Westphalen Son : Jérôme Baillet Lumières : Flore Marvaud Vidéo : Esmeralda Da Costa Assistante mise en scène : Cecilia Franco // Francesca Bonato ​ Avec François Rougier, ténor Mina Kavani, comédienne Christelle Séry ou Pierre Pradier, guitare électrique

Avant-première ouverte aux professionnels, à la presse et aux abonnés du théâtre

Persées met en regard les Mélodies persanes de Camille Saint-Saëns avec les récits de migrants venus d’Iran et d’Afghanistan.

L’orange bleue 7 rue Jean Mermoz 95600 Eaubonne Eaubonne Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T19:30:00