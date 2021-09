Cognac Couvent des Récollets Charente, Cognac Permanence – Rencontrez un architecte du CAUE de la Charente Couvent des Récollets Cognac Catégories d’évènement: Charente

Couvent des Récollets, le vendredi 15 octobre à 14:00

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture 2021, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente vous propose de rencontrer gratuitement des architectes pour discuter de votre projet de rénovation ou de construction.

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac Cognac Vieux Cognac Charente

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T17:30:00

