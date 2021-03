PERMANENCE METISHIMA Maison de l’emploi Bagnolet, 9 mars 2021-9 mars 2021, Bagnolet.

PERMANENCE METISHIMA ——————– ### « Révélateur des talents d’ailleurs » **Mardi 9 mars matin sur rendez-vous** **Pour les personnes issues des migrations et diplômées ( Dès leur arrivée ou jusqu’à 10 années de présence en France) afin de valoriser leur diplôme, et leur permettre d’exercer un métier en lien avec leur compétences et aptitudes professionnelles et scolaires acquises dans le pays d’origine et sur le territoire d’accueil.** _Il s’agit d’une prise de contact, certains pourront être accompagnés dans le cadre de leur programme renforcé :_ **Public :** _**Personne issue des migrations à partir de 18 ans, régularisée et parlant français (à partir de B1 en français) afin de valoriser**_ **Durée : 10 mois** Périodicité : entrée / sortie permanente (1 entrée tous les 2/3 mois avec 15 personnes par promotion) **Deux axes :** * Accompagnement vers l’emploi * Accompagnement vers la reprise d’études **Programme :** * 60% d’individuel et 40 % de collectif * Phase de reconnaissance des compétences et aptitudes professionnelle et scolaires * Phase de préparation opérationnelle à l’emploi * Phase de mise en relation des candidats avec des entreprises ciblées Prise de rendez-vous au **01 83 74 55 40**

*sur rendez-vous

Révélateur des talents d’ailleurs

Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Bagnolet Centre



2021-03-09T09:30:00 2021-03-09T12:00:00