Lancée en 2013 et devenue permanente, la gratuiterie permet à toute personne d’apporter les objets dont elle ne se sert plus, ou bien de regarder ce qu’il y a stock et se servir. Tout repose sur la gratuité. On peut très bien se contenter juste de prendre, ou de donner. Vous pouvez donner (à condition d’être en bon état) ou prendre : * Vêtements enfants, adolescents/adultes ; * Linge de maison ; * Livres pour enfant, jeux, jouets ; * Vaisselle ; * Bijoux fantaisie, chapeaux, casquettes, bonnets ; * Chaussures, maroquinerie ; * Fournitures scolaires.

Les permanences de la gratuiterie reprennent ! Local de la Gratuiterie 50 rue de Paris, 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T17:30:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T17:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T17:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00

