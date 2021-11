Olivet Mairie d'Olivet Loiret, Olivet Permanence Eau d’Olivet Mairie d’Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Permanence Eau d’Olivet Mairie d’Olivet, 3 décembre 2021, Olivet. Permanence Eau d’Olivet

Mairie d’Olivet, le vendredi 3 décembre à 13:30

Accueil décentralisé ouvert chaque 1er vendredi du mois en mairie pour répondre aux questions sur le service de distribution de l’eau. De 13h30 à 17h30. En maire Accueil décentralisé pour répondre aux questions sur le service de distribution de l’eau Mairie d’Olivet 283 rue du Général de Gaulle Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T13:30:00 2021-12-03T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Mairie d'Olivet Adresse 283 rue du Général de Gaulle Ville Olivet lieuville Mairie d'Olivet Olivet