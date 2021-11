Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Permanence de la ludothèque Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Permanence de la ludothèque Morlaix, 27 novembre 2021, Morlaix. Permanence de la ludothèque La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 12:30:00 La Virgule 9 Rue de Paris

Morlaix Finistère Morlaix Finistère Bretagne Venez jouer et emprunter les jeux de la Ludothèque Buissonnière. En continu de 10h à 12h30. lavirgule@villedemorlaix.org +33 2 98 19 19 09 http://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Culture-Loisirs/La-Virgule Venez jouer et emprunter les jeux de la Ludothèque Buissonnière. En continu de 10h à 12h30. La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix

dernière mise à jour : 2021-11-08 par OT BAIE DE MORLAIX SIT BretonSIT Breton

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse La Virgule 9 Rue de Paris Ville Morlaix lieuville La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix