Perles d'orient 2021-12-08 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-08 18:00:00 18:00:00 draye de Meyne Maison des associations

Nyons Drôme EUR Les pépites et fragrances des mille et une nuits, la lumière des contes juifs, l’humour des contes soufi. Marcher au rythme d’une gorgée de thé à la menthe, entendre le souffle du désert, recueillir les perles et s’en faire un collier d’émerveillement. dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d'évènement: Drôme, Nyons Lieu Nyons Adresse draye de Meyne Maison des associations Ville Nyons