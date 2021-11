Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Côtes-d'Armor, Plélan-le-Petit Performances dansées Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélan-le-Petit

Performances dansées Plélan-le-Petit, 8 décembre 2021, Plélan-le-Petit. Performances dansées Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit

2021-12-08 15:30:00 – 2021-12-08 17:00:00 Rue de la Janaie Médiathèque

Plélan-le-Petit Côtes d’Armor Plélan-le-Petit Par la Cie Ambitus.

Faire apparaître la danse dans le quotidien, la faire exister de façon ordinaire. Dans ces performances, la danse contemporaine n’a rien de prodigieux, elle est spontanée, essentielle. Un duo de danseurs investit la médiathèques, habite avec vous, pendant quelques instants… +33 2 96 27 06 77 Par la Cie Ambitus.

Par la Cie Ambitus.

Faire apparaître la danse dans le quotidien, la faire exister de façon ordinaire. Dans ces performances, la danse contemporaine n'a rien de prodigieux, elle est spontanée, essentielle. Un duo de danseurs investit la médiathèques, habite avec vous, pendant quelques instants…

