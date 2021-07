Aurignac Musée de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Performance artistique | « Les géants ressuscités » de Nicolas Sudres Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Haute-Garonne

Performance artistique | « Les géants ressuscités » de Nicolas Sudres Musée de l’Aurignacien, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Aurignac. Performance artistique | « Les géants ressuscités » de Nicolas Sudres

du mercredi 28 juillet au mercredi 25 août

Comment le paléontologue imagine-t-il l’anatomie d’un animal disparu ? Pour apporter une réponse artistique à cette question, le Musée de l’Aurignacien accueillera l’artiste Nicolas Sudres pour trois dates. Devant le public, il sculptera dans l’argile la silhouette de l’ours des cavernes éteint depuis 20 000 ans. Une performance rendue possible grâce aux conseils de Philippe FOSSE, savant, spécialiste des carnivores, et Sylvain DUFFAUD, paléontologue. 1er acte : Mercredi 28 juillet, 19h 2ème acte : Mercredi 11 août, 19h 3ème acte : Mercredi 25 août, 19h

Entrée libre

Venez vous émerveiller devant les animaux préhistoriques en argile de l’artiste Nicolas Sudres Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

