Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie Manche, Percy-en-Normandie Percy soirs d’été Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie Catégories d’évènement: Manche

Percy-en-Normandie

Percy soirs d’été Percy-en-Normandie, 10 septembre 2021, Percy-en-Normandie. Percy soirs d’été 2021-09-10 19:30:00 – 2021-09-10

Percy-en-Normandie Manche Percy-en-Normandie La 6e édition des concerts Percy Soirs d’Eté est fixée au vendredi 10 septembre 2021 au Chefresne ! Au programme : Sosie Céline Dion en concert, suivi du traditionnel feu d’artifice à 23h organisé conjointement par la municipalité de Percy-en-Normandie et l’association Vous… Entrée gratuite et restauration sur place à partir de 19h30.

Pass sanitaire obligatoire. La 6e édition des concerts Percy Soirs d’Eté est fixée au vendredi 10 septembre 2021 au Chefresne ! Au programme : Sosie Céline Dion en concert, suivi du traditionnel feu d’artifice à 23h organisé conjointement par la municipalité de… +33 2 33 61 21 42 La 6e édition des concerts Percy Soirs d’Eté est fixée au vendredi 10 septembre 2021 au Chefresne ! Au programme : Sosie Céline Dion en concert, suivi du traditionnel feu d’artifice à 23h organisé conjointement par la municipalité de Percy-en-Normandie et l’association Vous… Entrée gratuite et restauration sur place à partir de 19h30.

Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Percy-en-Normandie Autres Lieu Percy-en-Normandie Adresse Ville Percy-en-Normandie lieuville 48.9032#-1.15481