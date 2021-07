Pèlerinage des célibataires Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Cotignac.

Pèlerinage des célibataires

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

### 2 jours pour marcher, prier, chanter, échanger, autour du thème : « Avec Joseph et Marie, rester dans l’espérance ! » **Animé par une équipe de frères de saint Jean et de laïques** Vendredi 10 septembre ——————— **18h30 :** Accueil / Installation **19h30 :** Dîner **20h30 :** Intoduction : prière, détente, partage : vos attentes Samedi 11 septembre ——————- **07h30 :** Laudes **08h00 :** Petit déjeuner **09h15 :** 1er Enseignement **10h15 :** 2ème enseignement **11h30 :** Messe **12h45 :** Déjeuner **14h30 :** Pèlerinage à saint Joseph : – brèves méditations aux stations par l’équipe, puis 1 dizaine et un temps de silence **15h45 :** 3ème enseignement **17h00 :** Vêpres chez les sœurs – Retour libre **19h00 :** Apéritif **19h30 :** Dîner **20h30 :** Veillée de prière Dimanche 12 septembre ——————— 7h30 : Laudes  8h : Petit déjeuner  9h : Lectio divina et partage en petits groupes  10h15 : Chapelet ou Temps Libre ou prépa messe  11h : Messe animée par les célibataires  12h30 : Déjeuner  14h30 : enseignement salle st Max: La PV et la vie théologale : fr. HM  15h30 : adieux **07h30 :** Laudes **08h00 :** Petit déjeuner **09h00 :** Lectio divina et partage en petits groupes **10h15 :** Chapelet ou temps libre ou préparation de la messe **11h :** Messe animée par les célibataires **12h30 :** Déjeuner **14h30 :** 4 ème enseignement **15h30 :** Adieux ### **Informations pratiques :** – De quoi prendre des notes – Une montre (vous serez invités, si vous en êtes d’accord, à vous déconnecter de votre téléphone, pendant le WE), – Un sac à dos, une gourde, une casquette et des chaussures de marche, – Et, si le cœur vous en dit : un jeu de société, un instrument ou toute autre touche agréable que vous aurez envie d’apporter à ce WE. **N’hésitez pas à proposer vos talents pour nous aider à animer les messes et la veillée !** **** Tarifs indicatifs pour l’hébergement et les repas : Du samedi 22 matin jusqu’au lundi 24 pm, soit 2 nuit en pension complète + 1 pique-nique dimanche : 90€ ou 114€, selon le confort (sanitaires dans la chambre, ou lavabo dans la chambre et wc/douche dans la coursive, chambre partagée à 2). Nous vous demanderons une participation financière pour les intervenants de la session. Merci d’avance pour votre générosité. Parlez-en autour de vous : ### [**Télécharger l’affiche**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2021/07/Pelerinage-des-celibataires-35-et-plus.jpg) Renseignemnts et inscriptions : [[foyer@nd-de-graces.com](mailto:foyer@nd-de-graces.com)](mailto:foyer@nd-de-graces.com) 04 94 04 65 28 / 07 75 21 84 49

Sur inscription

Un temps de retraite et de partage, pour les célibataires de 35-50 ans, sous le regard de la sainte famille

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T18:30:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T16:00:00