du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

À l’occasion de l’année saint Joseph, étudiants et jeunes professionnels de la Province Ecclésiastique de Marseille sont invités à venir en pèlerinage à Cotignac. Thème : _”Lève-toi, prends l’enfant et sa mère”_ Mt 2,13 ### Samedi 20 novembre 2021 Matin : marche par groupe jusqu’à Cotignac 12h – 15h : arrivée des groupes et installation du bivouac 16h : départ vers le lieu d’apparition de St Joseph 19h : repas 20h : veillée 22h : marche aux flambeaux pour rentrer au camp ### Dimanche 21 novembre 2021 7h : Angélus, petit-déjeuner et rangement 10h : messe 12h : fin du week-end ### [**Inscris-toi via ce formulaire**](https://agenda.frejustoulon.fr/pastojeunes/evenement/pelerinage-de-province-des-etudiants-et-jeunes-pros/0/20-11-2021/) Une fois inscrit, tu recevras un mail du responsable de ton diocèse pour l’organisation des déplacements et de la logistique du WE ! ### [**Télécharge l’affiche**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2021/10/Affice-pele-jeunes-pros.jpg) > pour inviter largement !

Sur inscription

2 jours de marche, de prière et de partage, dans les pas de saint Joseph et de la sainte Famille !

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var



