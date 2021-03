La Hague La Hague La Hague, Manche Peindre dehors au pays de Millet – Hag’Artistes La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Peindre dehors au pays de Millet – Hag'Artistes, 12 juin 2021-12 juin 2021, La Hague. 2021-06-12 – 2021-06-13 Salle communale Gréville Hague

La Hague Manche L’association Hag’Artistes invite des peintres à venir s’installer les 12& 13 juin 2021 prochain dans un circuit préparé mais non exclusif pour en peindre les paysages.

Toutes les techniques, tous âges et tous niveaux.

Un jury décernera 4 prix.

Lieu La Hague Adresse Salle communale Gréville Hague Ville La Hague