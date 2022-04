Pêche en bateau de Loire Cuffy Cuffy Catégories d’évènement: Cher

Cuffy

Pêche en bateau de Loire Cuffy, 28 mars 2022, Cuffy. Pêche en bateau de Loire Cuffy

2022-03-28 – 2022-08-31

Cuffy Cher Cuffy Cette sortie vous permettra d’accéder aux lieux de pêche, d’être initié par un pêcheur de Loire. La mise à disposition du matériel et les cartes de pêche sont comprises dans la prestation. La dégustation du poisson se fait à bord du bateau.

Cette sortie s’adresse à des adultes et enfants àpartir de 10 ans. durée 4 heures avec dégustation de la friture, les places sont limité à 8 personnes par sortie. Pêche en bateau sur les îles de Loire +33 3 86 57 98 76 https://www.instant-nature.org/ Cette sortie vous permettra d’accéder aux lieux de pêche, d’être initié par un pêcheur de Loire. La mise à disposition du matériel et les cartes de pêche sont comprises dans la prestation. La dégustation du poisson se fait à bord du bateau.

Cette sortie s’adresse à des adultes et enfants àpartir de 10 ans. durée 4 heures avec dégustation de la friture, les places sont limité à 8 personnes par sortie. © PAGE

Cuffy

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Cuffy Autres Lieu Cuffy Adresse Ville Cuffy lieuville Cuffy Departement Cher

Cuffy Cuffy Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuffy/

Pêche en bateau de Loire Cuffy 2022-03-28 was last modified: by Pêche en bateau de Loire Cuffy Cuffy 28 mars 2022 cher Cuffy

Cuffy Cher