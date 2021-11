Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Paysages d’hiver Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Paysages d’hiver Centre d’animation Soupetard, 6 décembre 2021, Toulouse. Paysages d’hiver

du lundi 6 décembre au vendredi 31 décembre à Centre d’animation Soupetard

Exposition ———- **En partenariat avec les Accueils De Loisirs du quartier** Les créations des enfants des accueils de loisirs du quartier plongeront le public dans le monde magique de Noël. Flocons, lumières scintillantes et blancheur hivernale nous transporteront dans une petite ville nordique couverte de neige. En lien avec l’exposition ————————– stage adulte reliure féerique avec Jenny Aimé Dufraisse, sam. 4 déc., 9h30-16h30 (8€/personne)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T00:00:00 2021-12-06T23:59:00;2021-12-07T00:00:00 2021-12-07T23:59:00;2021-12-08T00:00:00 2021-12-08T23:59:00;2021-12-09T00:00:00 2021-12-09T23:59:00;2021-12-10T00:00:00 2021-12-10T23:59:00;2021-12-11T00:00:00 2021-12-11T23:59:00;2021-12-12T00:00:00 2021-12-12T23:59:00;2021-12-13T00:00:00 2021-12-13T23:59:00;2021-12-14T00:00:00 2021-12-14T23:59:00;2021-12-15T00:00:00 2021-12-15T23:59:00;2021-12-16T00:00:00 2021-12-16T23:59:00;2021-12-17T00:00:00 2021-12-17T23:59:00;2021-12-18T00:00:00 2021-12-18T23:59:00;2021-12-19T00:00:00 2021-12-19T23:59:00;2021-12-20T00:00:00 2021-12-20T23:59:00;2021-12-21T00:00:00 2021-12-21T23:59:00;2021-12-22T00:00:00 2021-12-22T23:59:00;2021-12-23T00:00:00 2021-12-23T23:59:00;2021-12-24T00:00:00 2021-12-24T23:59:00;2021-12-25T00:00:00 2021-12-25T23:59:00;2021-12-26T00:00:00 2021-12-26T23:59:00;2021-12-27T00:00:00 2021-12-27T23:59:00;2021-12-28T00:00:00 2021-12-28T23:59:00;2021-12-29T00:00:00 2021-12-29T23:59:00;2021-12-30T00:00:00 2021-12-30T23:59:00;2021-12-31T00:00:00 2021-12-31T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse