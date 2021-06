Paysages de Cinéma Domaine national de Saint-Cloud, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Cloud.

Paysages de Cinéma

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Domaine national de Saint-Cloud

Pour la seconde année consécutive, Emergence Cinéma vous invite au Domaine national de Saint-Cloud pour un parcours visuel et sonore dédié au cinéma. Cette promenade permet une immersion inédite dans le patrimoine paysager et cinématographique. Le dialogue entre paysage et cinéma inspire l’ensemble de la proposition artistique, tant le paysage est représenté au cinéma et tant la promenade au jardin est propice au regard, à l’écoute, à la fiction, et donc au cinéma. Le parcours est constitué d’un ensemble de grands cadres, évoquant le cadrage cinématographique, espacés les uns des autres et parmi lesquels on peut librement déambuler. À travers ces cadres, les visiteurs modifient leur regard sur le paysage et sur ce qui les entoure, ainsi que sur la vie du jardin. Pour concevoir les cadres, le designer Vincent Dupont-Rougier a cherché à rendre l’expérience du cinéma immédiatement perceptible, en s’appuyant sur l’imaginaire et l’inconscient de chacun. On retrouve ainsi des références aux drive-in, aux cadres noirs irréguliers des écrans panoramiques, aux billboards ou encore aux lettres géantes dressées sur la colline d’Hollywood. À chaque emplacement du parcours, choisi pour offrir des perspectives particulières, les visiteurs peuvent s’installer, seul ou en petits groupes, dans des fauteuils de cinéma pour contempler les nouvelles vues. Chacun fait l’expérience du cadrage cinématographique, choisit où il porte son regard et ce qu’il laisse hors champ. À proximité de chaque cadre, le public découvre et écoute des créations audio inédites composées d’extraits de films, de grands entretiens sur le cinéma, soigneusement choisis. _Paysages de Cinéma_ est une installation évocatrice pour tout le monde, petits comme grands, cinéphiles comme promeneurs, jardiniers comme urbains en quête d’évasion, familles, rêveurs… Le parcours est une expérience qui rassemble, favorise le partage et le plaisir de l’instant. Le promeneur devient spectateur et aussi auteur réalisateur de sa propre fiction. Nul besoin d’être spécialiste du paysage ni d’être un cinéphile pointu pour se laisser porter par les extraits de films et se faire son cinéma ! **+ d’infos :** [http://www.domaine-saint-cloud.fr/](http://www.domaine-saint-cloud.fr/) [https://www.emergence-cinema.fr/](https://www.emergence-cinema.fr/)

Accès libre

Paysages de cinéma est une expérience de l’image et du son qui invite chacun à ressentir intimement le paysage et à voyager dans le monde du cinéma.

Domaine national de Saint-Cloud Avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

