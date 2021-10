Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Pays d’Art et d’Histoire : Lot’Trotteurs – Une Soirée Jeu de Société ! Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Pays d’Art et d’Histoire : Lot’Trotteurs – Une Soirée Jeu de Société ! Saint-Céré, 16 octobre 2021, Saint-Céré. Pays d’Art et d’Histoire : Lot’Trotteurs – Une Soirée Jeu de Société ! 2021-10-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-16 20:00:00 20:00:00 Robert Doisneau RDV Centre Social

Saint-Céré Lot Le temps d’une soirée, devenez des voyageurs au nord du Lot ! A travers des défis ludiques et variés qui mettront à l’épreuve votre sens de l’observation, votre mémoire ou encore votre imagination, vadrouillez dans les différents villages du territoire. Un jeu qui vous fera (re)découvrir le Pays d’art et d’histoire et son patrimoine !

En présence d’Antonin Boccara, concepteur du jeu et en partenariat avec la ludothèque du Centre social et culturel Robert Doisneau à Biars sur Cère.

Durée : 2h30. A partir de 12 ans. Nombre de places limité. Sur réservation au 05.65.33.81.36

Le pass sanitaire est obligatoire pour cette animation, merci de le présenter à l’animateur. patrimoine@cauvaldor.fr +33 5 65 33 81 36 DR dernière mise à jour : 2021-09-28 par VD – Pays Art & Histoire

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Robert Doisneau RDV Centre Social Ville Saint-Céré lieuville 44.92068#1.84135