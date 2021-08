Rocamadour Rocamadour Lot, Rocamadour Pays d’Art et d’Histoire : Balade Vélo en Famille Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Pays d'Art et d'Histoire : Balade Vélo en Famille 2021-10-25 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-25 17:00:00 17:00:00 RDV donné sur inscription Hospitalet de Rocamadour

Rocamadour Lot

Rocamadour Lot 16 EUR 16 Le guide et l’accompagnateur vélo vous conduisent hors des sentiers battus, pour découvrir les paysages et le patrimoine du causse ! Une belle rencontre vous attend à la ferme des Alix où l’on redonne vie à la production de lavande en Quercy.

3h environ. Parcours facile de 12 km autour de Rocamadour. Vélo fourni.

A partir de 12 ans. Inscription obligatoire au 05.65.33.81.36, nombre de place limité,

Le lieu du Rdv sera donné à l’inscription. Marc Allenbach dernière mise à jour : 2021-08-19 par

