Pays Basque Elegance Automobile Biarritz, 17 septembre 2021, Biarritz.

Pays Basque Elegance Automobile 2021-09-17 – 2021-09-19 Casino Municipal,Halle Iraty,Hippodrome 1 Avenue Edouard VII

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Du 17 au 19 septembre, concours d’élégance automobile, un événement de grande ampleur organisé autour, de véhicules les plus prestigieux des grandes marques, d’expositions d’Arts & d’un village Auto-Moto Club à Biarritz ( Casino Municipal, Hippodrome des fleurs et Halle d’Iraty) et dans tout le pays Basque .

+33 6 09 51 92 59

