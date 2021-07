Pause Nature : oiseaux en papier mâché Relais Nature du Parc de la Deûle, 22 août 2021-22 août 2021, Santes.

Pause Nature : oiseaux en papier mâché

Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 22 août à 15:00

Un dimanche par mois, l’équipe du Relais Nature vous propose de faire une pause : un après-midi suspendu entre nature et culture. Ce mois d’août, les oiseaux sont à l’honneur. De nombreux supports d’informations en papier finissent à la poubelle : journaux, publicités, brochures… Ces déchets peuvent être utiles. Donnez-leur une seconde vie avec la LPO (Ligue de Protection pour les Oiseaux) Nord en les transformant en jolis oiseaux des jardins. Cet atelier créatif de récup’ vous permettra aussi de découvrir les oiseaux communs présents dans les jardins et parcs de la région. Chacun réalisera celui de son choix en prenant soin de respecter les détails : silhouette, couleurs des plumes, forme du bec, etc… Profitez aussi de votre passage au Relais Nature pour visiter l’expo du mois en accès libre jusqu’au 30 août : « Liens » par le photographe-illustrateur naturaliste Vincent Gavériaux. Rendez-vous à partir de 15h (sans réservation) Durée 3h (en continu) Le Relais Nature n’est pas soumis à la présentation du pass sanitaire. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) * Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. * Le port du masque reste obligatoire : à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, à partir de 6 ans, dans les lieux clos. * Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition * Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toi

Tarif plein 3 €/ Tarif réduit 2 €/ Abonnés : gratuit

Un dimanche par mois, l’équipe du Relais Nature vous propose de faire une pause : un après-midi suspendu entre nature et culture.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T15:00:00 2021-08-22T18:00:00