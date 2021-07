Villeneuve-d'Ascq Relais Nature du Val de Marque Nord, Villeneuve-d'Ascq Pause nature : nos racines Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Pause nature : nos racines Relais Nature du Val de Marque, 8 août 2021, Villeneuve-d'Ascq. Pause nature : nos racines

Relais Nature du Val de Marque, le dimanche 8 août à 14:30

Ce grand jeu est l’occasion de rembobiner les fils, de faire à nouveau le lien entre passé et présent. Ce qui nous semble si évident aujourd’hui n’est certaine fois que le fruit du hasard ou de la curiosité. Cette chasse aux trésors permet aux participants de remonter le temps et ainsi de partir à la découverte de ces denrées alimentaires devenu si commune. D’où vient cette pomme de terre ? Pourquoi il y a du riz en Chine et à Madagascar ? Les plantes que nous avons l’habitude de cultiver et de manger sont bien mystérieuses. Venez en famille, vivre cette aventure haute en couleur. Animation gratuite à destination des familles. Durée 3h Sur inscription à [[relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr) ou par téléphone au 03 20 63 11 26 Le Relais Nature n’est pas soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire mais limité à une capacité de 49 visiteurs. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) : Le port du masque* est obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur et obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur. Il est recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur. Friction des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition. Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »**. Respect du sens de circulation. *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1. **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit.

Animation gratuite sur inscription

Grand jeu animé par l’association Takoda Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T14:30:00 2021-08-08T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse Chemin de la Ferme Lenglet Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq