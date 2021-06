Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Pause musicale Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Pause musicale Périgueux, 19 juin 2021-19 juin 2021, Périgueux. Pause musicale 2021-06-19 – 2021-06-19

Périgueux Dordogne Mercredi 16 juin Conférence à la découverte d’une œuvre ou d’un compositeur Public adulte – 1 h – gratuit Mercredi 16 juin Conférence à la découverte d’une œuvre ou d’un compositeur Public adulte – 1 h – gratuit Mercredi 16 juin Conférence à la découverte d’une œuvre ou d’un compositeur Public adulte – 1 h – gratuit Mercredi 16 juin Conférence à la découverte d’une œuvre ou d’un compositeur Public adulte – 1 h – gratuit mediatheque pierre fanlac dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Étiquettes évènement : Autres Lieu Périgueux Adresse Ville Périgueux lieuville 45.18119#0.72852