Pause-concert : Vivaldi – Quintette avec cordes, flûtes et clavecin – Saison ONPL Cité des Congrès, 23 novembre 2021, Nantes.

2021-11-23

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Vivaldi (1678-1741) :- Concerto pour deux flûtes, quintette à cordes et clavecin- Concerto pour flûte, quintette à cordes et clavecin n°2- Concerto pour piccolo, quintette à cordes et clavecin Galuppi (1706-1785) : Concerto pour deux flûtes, quintette à cordes et clavecinSébastien Christmann, Julie Abiton, violons / Sophie Brière, alto / Anaïs Maignan, violoncelle / Jean-Jacques Rollez, contrebasse / Rémi Vignet, Mélanie Panel, flûte / Manami Haraguchi, clavecin Avec la publication de son recueil de six concertos pour flûte et cordes en 1728, Vivaldi s’est érigé comme précurseur ; c’était le premier ouvrage jamais paru pour cette combinaison d’instruments. Les quatre œuvres présentées ici sont un gracieux dialogue entre les cordes et la flûte, et le Concerto n°2 de Vivaldi invite dans un véritable tourbillon de gammes. Quant à la présence du clavecin dans ces compositions de Vivaldi et Galuppi, elle rappelle la place si importante de cet instrument à la sonorité particulière aux époques baroque et classique. Dans le cadre de “Pause-Concert” : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Depuis plusieurs saisons déjà, l’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens. En plus petites formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes