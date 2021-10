Marseille Lollipop Music Store Bouches-du-Rhône, Marseille Paul Et Louise Lollipop Music Store Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Paul et Louise – Chanson Pop Rock – Showcase à 19h00 Lassés du gris de la capitale, Paul et Louise ont décidé de s’expatrier à Marseille. Le duo guitare-batterie est lancé. Désormais ils composent, écrivent et chantent à deux, dans le tumulte de la cité phocéenne. Alliant le rock, la pop et la chanson française actuelle, leur musique mélange des grosses guitares et des motifs rythmiques contemporains. Ils racontent des histoires décalées. À leur image. [https://www.youtube.com/watch?v=yc-6yBlTDYI](https://www.youtube.com/watch?v=yc-6yBlTDYI) [https://www.facebook.com/pauletlouise](https://www.facebook.com/pauletlouise) [https://www.youtube.com/watch?v=EfmSkLWxFCs](https://www.youtube.com/watch?v=EfmSkLWxFCs) Entrée libre et dans le respect de la règlementation sanitaire en cours Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase à 19h30 précises – Fermeture à 22h

♫Chanson Pop Rock♫ Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille

