Pau, Art Déco Pau, 25 mai 2022, Pau.

Pau, Art Déco Pau

2022-05-25 – 2022-05-25

Pau Pyrénées-Atlantiques

Art Déco est souvent synonyme de luxe. Le saviez-vous ? 3 ensembles (Palais des Pyrénées, Musée des Beaux Arts et Bibliothèque municipale) ont été construits en un record de temps en 1929-1930

Découvrons les immeubles tout en apprenant comment la politique de Pau s’accroche fermement à ses touristes et s’embellissant durant ces années folles. Toujours fidèles mais moins nombreux, les anglais notamment avaient un pouvoir d’achat et il était grand temps d’équiper la ville de Palais plus lumineux et modernes, d’un casino et d’un grand “paradis du shopping de luxe”

Mais Pau ne sera pas épargnée par le crash boursier de 1929…. Grandeur, et à quel prix !?

itinéraire à pieds à plat accessibilité PMR – durée 2h

L’itinéraire comprend Place Clemenceau et les rues Joffre, de Lassence et Louis Barthou, Bld Aragon et Bld des Pyrénées, rue Daran puis rue Mathieu Lalanne.

+33 6 86 90 91 34

Guide épicurieuse – Caroline Barrow

