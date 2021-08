Patrimoine en balade : et si l’histoire vous était contée? Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay, 18 septembre 2021, Nay.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Laissez-vous porter par la parole des anciens et plongez dans l’histoire de Lestelle-Bétharram, Arthez d’Asson et Ferrières. Récits et anecdotes contés en toute modestie et la sincérité d’un souvenir d’enfant. Une balade immersive et ludique. Grâce à la localisation GPS de votre smartphone, partez à la découverte de l’histoire du Pays de Nay guidé au son de la voix de nos habitants et aux informations directionnelles. Les savoirs-faire et le paysage qui font l’identité de notre territoiren n’auront plus de secret pour vous.

Gratuit. Télécharger avant votre départ l’application “Patrimoine en Balade” puis le parcours, sur Google Play et App Store.En balade, plus besoin de connexion internet ou wifi, seul la trace GPS est nécessaire.

Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Place du 8 mai 1945, 64800 Nay Nay Montoulieu Pyrénées-Atlantiques



