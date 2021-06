Patrick Chanfray : Pour moi c’est un grand oui Compagnie du Café-Théâtre, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Nantes.

2021-07-29 Représentations du 27 au 31 juillet 2021 à 21h(Représentations initialement prévues du 8 au 13 février 2021)

Horaire : 21:00

17 € / 22 € (hors frais de location éventuels)

One man show. Et si à toutes les questions qu’on vous pose, vous répondiez : OUI. Des plus anodines aux plus décisives vous n’aviez qu’une seule réponse… Comment serait votre vie ? Mieux ? Moins bien ? Une chose est sûre, elle serait différente et vous aussi. Patrick Chanfray l’a fait. Il va vous révéler ce que vous avez loupé, et surtout, à quoi vous avez échappé…

Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes