Arrast-Larrebieu Arrast-Larrebieu ARRAST LARREBIEU, Pyrénées-Atlantiques Pastorale d’Abd el Kader Arrast-Larrebieu Arrast-Larrebieu Catégories d’évènement: ARRAST LARREBIEU

Pyrénées-Atlantiques

Pastorale d’Abd el Kader Arrast-Larrebieu, 1 août 2021-1 août 2021, Arrast-Larrebieu. Pastorale d’Abd el Kader 2021-08-01 – 2021-08-01

Arrast-Larrebieu Pyrénées-Atlantiques Arrast-Larrebieu La pastorale est une coutume souletine qui a lieu chaque année organisé par des villages différents. Cette année ce sont trois villages qui organisent la pastorale. Il s’agit d’Espes-Undurein, Arrast-Larrebieu et de Moncayolle. C’est une pièce de théâtre ou nous retrouvons des chants et des danses basques. Cette année la pastorale retrace la vie d’un personnage du nom d’Abd el Kader. La pastorale est une coutume souletine qui a lieu chaque année organisé par des villages différents. Cette année ce sont trois villages qui organisent la pastorale. Il s’agit d’Espes-Undurein, Arrast-Larrebieu et de Moncayolle. C’est une pièce de théâtre ou nous retrouvons des chants et des danses basques. Cette année la pastorale retrace la vie d’un personnage du nom d’Abd el Kader. La pastorale est une coutume souletine qui a lieu chaque année organisé par des villages différents. Cette année ce sont trois villages qui organisent la pastorale. Il s’agit d’Espes-Undurein, Arrast-Larrebieu et de Moncayolle. C’est une pièce de théâtre ou nous retrouvons des chants et des danses basques. Cette année la pastorale retrace la vie d’un personnage du nom d’Abd el Kader. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: ARRAST LARREBIEU, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Arrast-Larrebieu Adresse Ville Arrast-Larrebieu lieuville 43.29327#-0.85071