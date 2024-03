Pasteur, un cas d’école ? Exposition Rouen, samedi 23 mars 2024.

Pasteur, un cas d'école ? Exposition Rouen

Construite à partir des fonds patrimoniaux du Musée national de l’Éducation, cette exposition propose de mettre en lumière les mécanismes qui ont contribué à inscrire la figure de Pasteur dans notre mémoire collective. Elle s’appuie également sur le soutien et les prêts accordés par plusieurs institutions muséales le musée de l’Institut Pasteur à Paris, le musée des Beaux-Arts, le musée Flaubert et d’histoire de la Médecine et le Museum d’histoire naturelle de Rouen.

Articulée autour de trois parties, elle replace plusieurs aspects de la vie et des découvertes du savant dans leur contexte historique, social et économique.

La première section évoque les apports de Pasteur au traitement des problématiques liées aux fléaux qui touchent l’industrie, l’élevage et la santé. Tout en étudiant les travaux de ses prédécesseurs, il utilise l’expérimentation pour résoudre les défis scientifiques qui se présentent et répondre à ses contradicteurs.

La seconde partie de l’exposition présente les étapes de son héroïsation, processus engagé de son vivant et qui s’affirme au moment de sa mort en 1895. Soutenu par ses proches et ses collaborateurs, Pasteur assoit sa notoriété sur ses succès et sur les valeurs qu’il défend. Malgré sa sympathie pour le régime impérial, il obtient ainsi le soutien des dirigeants de la IIIe République qui, désireux de s’appuyer sur les forces vives de la nation pour redonner à la France sa grandeur, le hissent au rang de bienfaiteur de l’Humanité .

Le parcours se poursuit avec la présentation du rôle déterminant qu’il a joué dans l’amélioration de la formation scientifique des élèves, avant de montrer sous quelles approches et à travers quels supports il intègre le panthéon scolaire. À la croisée de plusieurs disciplines, Louis Pasteur incarne un exemple riche d’enseignements dans la découverte du XIXe siècle, de ses grandes mutations et de la construction du projet républicain.

Vernissage jeudi 28 mars à 18h30

Vernissage jeudi 28 mars à 18h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 13:30:00

fin : 2025-01-13 18:15:00

185 Rue Eau de Robec

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie munae-reservation@reseau-canope.fr

