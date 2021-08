Passeurs d’histoires en LSF Médiathèque jeunesse “Pourquoi pas ?” – Muséum, 2 octobre 2021, Toulouse.

Passeurs d’histoires en LSF

Médiathèque jeunesse “Pourquoi pas ?” – Muséum, le samedi 2 octobre à 16:30

Attention ! Les Passeurs d’Histoires arrivent avec des recettes magiques plein les poches et un chaudron d’où bouillonnent des récits EXTRAORDINAIRES… Alors, prêts à être transformés en gentilles citrouilles ou en sympathiques grenouilles à moustache ? N’hésitez plus et venez les écouter ! **Avec l’association ACT’S** Accessible au public sourd et malentendant _Crédit photo : Unsplash – Alexia Rodriquez_

Accès libre et gratuit – 30 places

Autour d’une thématique choisie, les bibliothécaires vous dévoilent albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus ou moins scénarisée.

Médiathèque jeunesse “Pourquoi pas ?” – Muséum 35 allées Jules Guesde, toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



