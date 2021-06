Saint-Étienne Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne Loire, Saint-Étienne Passementiers sur écoute Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne, le samedi 3 juillet à 18:00

**Passementiers sur écoute** **Une création musicale et littéraire autour de la rubanerie.** Nous avons découvert par le toucher et la vue des tissus différents puis cherché ceux qui étaient en soie. Après avoir regardé des vidéos sur l’élevage des vers et la fabrication de la soie, nous sommes entrés dans le monde des métiers de la soie et leur histoire à Saint-Etienne. Ensuite, nous avons choisi des rubans dans les catalogues du musée d’art et d’industrie, puis exprimé par des mots ce que nous ressentions. En même temps, nous avons étudié les haïkus, poèmes courts venus du Japon, et à partir de nos rubans et des émotions ressenties, nous avons créé nos propres haïkus. Pour la musique, grâce à l’intervention de François Salès, hautboïste de l’Ensemble Orchestral Contemporain, nous avons exploré et expérimenté des sonorités différentes (sons constants, sons isolés) avec des matériaux très divers (bracelets, bols frappés, noix de coco entrechoquées, papier à fleurs froissé, polystyrène frotté, jeu sur harpe, cithare, etc.). Nous avons enregistré tous ces sons et les avons organisés (grâce à la réalisation d’une partition) pour illustrer nos Haïkus. Par l’écoute d’œuvres, nous avons découvert l’univers de la musique contemporaine. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce projet très enrichissant. Avec **François Salès** hautboïste de **l’Ensemble Orchestral Contemporain** **Les élèves de 6′ 4 SEGPA de l’Ensemble scolaire la Salle**, Saint-Etienne Abdel-Djallil, Cheryne, Farah, Hakim, Mahin, Majda, Manel, Melya, Paolina, Romeïssa, Sabah-Nesrine, Sarah **Leurs professeurs** Robert Chauchat, Fabienne Duplany, Thibaud Vérin Partenariat EOC / Musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne / Ensemble scolaire la Salle **Projet réalisé avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Loire**

Passementiers sur écoute. Une création musicale et littéraire autour de la rubanerie. Avec la participation François Salès, hautboïste de l'Ensemble Orchestral Contemporain et les élèves de 6e SEGPA. Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:55:00

