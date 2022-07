Pass randonnée 2022 Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime

Pass randonnée 2022 Bacqueville-en-Caux, 7 juillet 2022, Bacqueville-en-Caux. Pass randonnée 2022

11 Route de Dieppe Communauté de Communes Terroir de Caux Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime Communauté de Communes Terroir de Caux 11 Route de Dieppe

2022-07-07 13:45:00 13:45:00 – 2022-08-25

Communauté de Communes Terroir de Caux 11 Route de Dieppe

Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime Bacqueville-en-Caux L’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de découvrir le territoire, entre sites touristiques, fermes et produits locaux, le Terroir de Caux n’aura plus aucun secret pour vous ! Profitez du Pass Randonnée 2022, donnant accès aux 8 randonnées organisées cet été ! Voici les randonnées incluent dans le pass rando : -> Le jeudi 7 juillet à 13h45 : Randonnée découverte du Château de Bosmelet

-> Le jeudi 14 juillet à 9h00 : Rando apéro avec dégustation de fruits de mer

-> Le jeudi 21 juillet à 13h45 : Randonnée découverte des Jardins de Marcelle

-> Le jeudi 28 juillet à 13h45 : Randonnée découverte de Florakova

-> Le jeudi 4 août à 13h45 : Randonnée découverte des activités du Presbytère de Gonnetot

-> Le jeudi 11 août à 13h45 : Randonnée découverte du Conservatoire de l’Abeille Noire

-> Le jeudi 18 août à 16h00 : Rando apéro et découverte de My French Rhum

Bacqueville-en-Caux, Seine-Maritime

