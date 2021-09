Villeneuve-d'Ascq Amphithéâtre P. Glorieux,CERLA Nord, Villeneuve-d'Ascq Pascal Chabot, « L’Age des transitions » Amphithéâtre P. Glorieux,CERLA Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Pascal Chabot, « L'Age des transitions »

Amphithéâtre P. Glorieux, CERLA, le mardi 28 septembre à 18:00

**Pascal Chabot,** _« L’Age des transitions »_ Autour du terme « transition », un nouvel imaginaire du changement cristallise. Des préférences s’y dessinent, des impasses s’y évitent. Mais quels sont les traits significatifs de ce changement ? Comment les différentes transitions en cours (énergétiques, démocratiques, démographiques, numériques) convergent-elles ou, au contraire, font-elles voir des divergences, voire des impasses ? Et comment cet imaginaire fait-il face à la montée en puissance d’ultraforces qui, sur la planète, imposent un mode de vie à forte composante technique ? Ce sont ces questions qu’il faudra explorer pour mettre au jour un nouveau rapport au futur, plus nécessaire que jamais à l’heure des catastrophes, mais aussi à l’heure des résolutions. **Pascal Chabot** est philosophe. Il enseigne à l’Ihecs (Bruxelles) et est notamment l’auteur aux PUF de L’âge des transitions (2015), Répondant : **Alain Cambier.**

