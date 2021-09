Paris Passage Brulon Paris Party “Une alliance pour un numérique ouvert, inclusif et responsable” Passage Brulon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Septembre 2021, c’est beaucoup plus qu’une rentrée classique, c’est d’abord la reprise de nos rencontres directes et pour beaucoup d’entre-nous, une puissante reprise des activités après 18 mois de confinement perlé. C’est ainsi l’occasion de créer une nouvelle dynamique impliquant des acteurs d’un numérique ouvert et responsable. OpenDataFrance et la Fondation internet nouvelle génération se rapprochent pour mener des projets communs, en alliant la prospective de l’un avec les projets territoriaux de l’autre. Opendatafrance installe à cette occasion ces bureaux dans ceux de la Fing au Passage Brulon, Paris12°, qui accueille déjà des équipes de l’Institut du Numérique responsable (INR). Ce n’est qu’un début, nous aimerions créer ici un pôle de coopération associant d’autres partenaires… Mais fêtons d’abord cette nouvelle étape et retrouvons-nous autour d’un verre pour partager cela le 23 septembre au Passage Brulon, à partir de 19h00, jusqu’à 21h00. De nombreux compagnons de voyages seront là, nous espérons que vous y serez…

entrée sur invitation uniquement

Un évènement organisé par OpenDataFrance et la Fing pour fêter une rentrée mettant à l'honneur la collaboration des acteurs d'un numérique responsable. Passage Brulon 8 Passage Brulon, Paris 12 Paris Paris

