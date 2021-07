Balma Parc Vidailhan Balma, Haute-Garonne Partir en livre – Jeudi 22 juillet Parc Vidailhan Balma Catégories d’évènement: Balma

Parc Vidailhan, le jeudi 22 juillet à 10:00

Un partir en livre sur le thème de « Mer et merveilles », avec un espace histoires et livres des tout-petits aux ados, un atelier « dessin manga », un atelier créatif « petites mains » et un atelier créatif « la vague ».

2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:00:00

