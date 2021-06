Besançon Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon, Doubs PARK(ING) DAY Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Maison de l'Architecture de Franche-Comté, le vendredi 17 septembre à 08:30

PARK(ING) DAY ————- ### Ou l’art de transformer une place de stationnement devant la Maison de l’Architecture en… espace artistique, ludique et écologique. Événement mondial ouvert à tous, PARK(ing) DAY pose la question de la place du piéton et des espaces verts dans l’espace urbain en changeant temporairement la destination des places de parking payantes, en occupant autrement l’espace public, notamment celui dédié à l’entreposage de véhicules privés, pour susciter un débat critique sur l’aménagement urbain.

Libre, espace public

Maison de l'Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T17:00:00

