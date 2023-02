Comestible ou pas ? Parking Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Seine-et-Marne

Comestible ou pas ? Parking, 20 mai 2023 12:00, Chelles. Comestible ou pas ? Samedi 20 mai, 14h00 Parking Découverte de quelques plantes sauvages comestibles. Lors de cette balade en forêt, apprenez à reconnaître les plantes sauvages bonnes à grignoter et celles dont il faut se détourner ! Parking Chemin du Beauzet 77500 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T12:00:00+00:00 – 2023-05-20T15:00:00+00:00

Heure : 12:00 - 15:00
Age minimum 6
Age maximum 99

