J’PEUX PAS, J’AI PÉNICHE ! (Croisière & Bamboche) Péniche River’s King, Paris, 31 juillet 2021 19:00, Paris.

31 juillet – 18 septembre, les samedis Accès dès 19h (Croisière 20h – 22h30) : dès 10€ / Soirée à partir de 22h30 : Gratuit https://rivers-king.placeminute.com/afterwork/j_peux_pas_j_ai_peniche, 0661899583

♥ TERRASSE / CROISIÈRE / CLUB / STREET FOOD / COCKTAILS / COPAINS ♥

FAIS TA VALISE ON PART EN CROISIÈRE !

La bamboche c’est retipar ! Enfile ta marinière et déconfine ton esprit, c’est l’appel du grand large tous les samedis sur la péniche…

De 19h à très tard !!

• Du rosé, des cocktails et des copains… Les choses essentielles.

• CROISIÈRE DE 20h À 22h30 (environ). La grande évasion.

• Dj set en terrasse : ♫ Mix éclectique, enjoué et chaloupé pour accompagner ton voyage.

• Street Food : Créativité, produits frais, et entièrement fait maison.

• Meilleur spot : Face au Jardin Des Plantes, un écrin de verdure qui nous fait redécouvrir Paris village.

• Terrasse refaite, plus belle, plus grande, plus végétale, plus tout !

• Club ouvert en cale à partir de 22h30 ! Tu vas enfin pouvoir sortir tes meilleurs moonwalk sur la piste

Météo capricieuse ? Terrasse en partie couverte + 2 salles intérieures climatisées et pimpées comme jamais.

► PASS SANITAIRE demandé à l’entrée

Alors oui, c’est un peu relou, mais une fois sur la péniche tu passes ta meilleure soirée sans masque, tu peux danser où tu veux, claquer des bises, chanter faux, embrasser des inconnus, et même postillonner !

(Pass sanitaire = test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h / Vaccination complète +7 jours / Certificat de rétablissement Covid valide)

► Jauge réduite (200 personnes au lieu de 350)

► RÉSERVATION EN PRÉVENTE OBLIGATOIRE POUR LA CROISIÈRE !

Tarif :

• Accès dès 19h + Croisière de 20h à 22h30 = 10€ (50 premières places) / 15€

• Accès libre et gratuit après la croisière à partir de 22h30 / CLUB OUVERT jusqu’à tard ! (jauge limitée)

► BILLETTERIE : https://rivers-king.placeminute.com/afterwork/j_peux_pas_j_ai_peniche,1,35130.html?sl=2421

Viens on t’emmène !

FB : www.facebook.com/jaipeniche

IG : www.instagram.com/jpeuxpas_jaipeniche

Un petit aperçu ? :

Soirée réservée aux personnes majeures et consentantes, merci d’amener une pièce d’identité, ton pass sanitaire, et un bon karma ;)

Péniche River’s King, Paris 4 quai Saint Bernard, 75005 Paris 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris

samedi 31 juillet – 19h00 à 05h00

samedi 7 août – 19h00 à 05h00

samedi 14 août – 19h00 à 05h00

samedi 21 août – 19h00 à 05h00

samedi 28 août – 19h00 à 05h00

samedi 4 septembre – 19h00 à 05h00

samedi 11 septembre – 19h00 à 05h00

samedi 18 septembre – 19h00 à 05h00