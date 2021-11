Le dictateur | Projection événement club de l’étoile, 27 novembre 2021 14:00, Paris.

Samedi 27 novembre, 14h00 Sur place Entrée payante. Tarif adulte | 10 € ; Tarif enfant et pass 17 | 7 € https://bit.ly/LeDictateur

Dans le cadre du 80e anniversaire de la sortie nationale du film « Le dictateur » de Charlie Chaplin, le mémorial du Mont-Valérien et le Club de l’Étoile vous proposent de redécouvrir ce chef d’œuvre.

« Le dictateur »

Un film de Charlie Chaplin

Avec Charlie Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard

Les échanges seront menés par Tal Bruttmann, historien et Yves Durand, un des concepteurs de Chaplin's World.

Satire burlesque dénonçant la dictature, la dangerosité et la mégalomanie d’Hitler, « Le dictateur » est aujourd’hui un film incontournable du cinéma mondial. Mais, en connaissez-vous les détails de sa création ? La réflexion, les hésitations et les doutes de Charlie Chaplin lors de sa réalisation ? Entrez dans les coulisses de ce chef d’œuvre formidable, qui en caricaturant et en ridiculisant le mal de l’Homme, devient un véritable discours d’humanisme et de paix intemporel.

Synopsis :

En 1918, un humble soldat de Tomania devient amnésique après avoir sauvé la vie de Schultz, un aviateur. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, il s’enfuit et regagne sa boutique de barbier, dans le ghetto juif. Il ignore tout des événements politiques et s’en prend à des gardes de Hynkel, le dictateur au pouvoir. Hannah, une voisine, le tire d’affaire. Devenu un personnage puissant, Schultz le protège de l’antisémitisme. Pendant ce temps, Hynkel, qui a besoin d’argent, menace les banquiers juifs de les persécuter et décide d’envahir l’Austerlich en s’alliant au dictateur de la Bactérie. Les deux despotes se rencontrent. Le barbier est finalement arrêté avec Schultz, mais il parvient à s’échapper du camp de concentration…

Déroulé de l’événement :

14h – 14h45 | Médiation ludique menée par Tal Bruttmann et Yves Durand

14h45 – 16h45 | Projection

16h45 – 17h30 | Échange libre avec les deux spécialistes

Action en soutien à l’œuvre nationale du Bleuet de France

Le Dictateur ©Roy Export S.A.S

