Forum Alternance CIDJ – QJ – Paris 1er, 25 septembre 2021 10:00, Paris. Samedi 25 septembre, 10h00 Sur place Gratuit sur inscription https://www.cidj.com/agenda/des-solutions-pour-la-rentree-avec-le-reseau-info-jeunes Des centaines d’offres sont encore disponibles à la rentrée. De nombreux CFA et organismes de formation ainsi que des entreprises recruteront : Pôle information/conseil :

Le CIDJ et l’ANAF Pôle formation :

L’AFPA Ile-de-France, le réseau des GRETA Ile-de-France, l’ARFA – Association Régionale pour la Formation des Animateurs, le Campus Fonderie de l’Image, le Centre Gustave Eiffel, l’Ecole Professionnelle de la Boucherie, le CFA 94, le CFA AFANEM, le CFA Gestes Formation, l’Isifa Plus-Value, l’école IconoClass, Weno Formation. Pôle entreprise :

La Ville de Paris, la Police Nationale, l'entreprise Fitness Park, l'entreprise Rgis

CIDJ – QJ – Paris 1er
4, place du Louvre
75001 Paris

