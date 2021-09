Paris Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Exposition “Les Apôtres” de Konstantin AKIMOV Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition “Les Apôtres” de Konstantin AKIMOV Centre lgbtqi+ Paris IdF, 29 septembre 2021 14:30, Paris. 29 septembre – 30 octobre Sur place Entrée libre Exposition « Les Apôtres » de Konstantin AKIMOV du 29/09 au 30/10 – Vernissage le 30/09 à 18h30 Exposition « Les Apôtres » de Konstantin AKIMOV du 29/09 au 30/10 – Vernissage le 30/09 à 18h30

Des courbes sensuelles et ondulantes, sans ombres et sans couleurs. Des lignes d’encre, d’amour et de passion. Les dessins de Konstantin AKIMOV se trouvent au croisement de deux voies, celle de la beauté du corps humain et celle des visages, des portraits. Quand on n’a que l’amour, c’est la chaleur du cœur que l’on met en partage. Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg, 75003 Paris 75003 Paris Paris mercredi 29 septembre – 14h30 à 19h30

